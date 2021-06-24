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«Фигурное катание в топе, а футбол позорный». Алексей Мишин о провале России на Евро-2020

«Фигурное катание в топе, а футбол позорный». Алексей Мишин о провале России на Евро-2020
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал выступление сборной России по футболу на Евро-2020.

«Плачевная картина, отражающая, по-видимому, не только качество тренера, способности и спортивную форму футболистов, но и в целом состояние нашего футбола, его структуру, принципы.

Как так получается, что фигурное катание у нас всегда в топе и лучшее во всём мире, а футбол позорный? Без комментариев», — приводит слова Мишина News.ru.

Сборная России по футболу завершила групповой этап Евро-2020 на четвёртом месте, заработав три очка за победу над Финляндией (1:0). Помимо этого подопечные Станислава Черчесова потерпели два разгромных поражения: от Бельгии (0:3) и от Дании (1:4).

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