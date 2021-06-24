Алексей Мишин рассказал о самочувствии Елизаветы Туктамышевой на сборах в Куршевеле

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал работу подопечных на сборах в Куршевеле (Франция). Под руководством Мишина занимаются, в частности, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и серебряный призёр 2018 года в командных соревнованиях Михаил Коляда.

«Я сейчас во Франции, тренировка идёт полным ходом. Работаем, Миша и Лиза себя чувствуют хорошо», — приводит слова Мишина News.ru.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.