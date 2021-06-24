Ирина Слуцкая впервые встала на коньки после перелома ноги

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая сообщила, что впервые после перелома ноги смогла встать на коньки.

«Я вернулась! Не знаю, заметили ли вы, что меня не было… Но меня не было. У меня был, как это модно говорить, „инстаграм“-детокс. Проще говоря — перерыв. Устала от листания ленты, „сториз“ и прочего и решила просто от-дох-нуть! У вас такое бывает? Кстати, у меня много новостей! Отправила Варюху на ледовые сборы, а сама уехала во Владимир и провожу тут свои ледовые сборы. И ещё, я наконец-то встала на лёд после перелома ноги! В карусели доказательство. Так что принимаю поздравления», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2004–2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.