Максим Траньков опубликовал фото своего падения на Олимпиаде-2010, Костомаров отреагировал

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в честь Международного олимпийского дня, который отмечается 23 июня, опубликовал фото своего падения на Играх 2010 года в Ванкувере. Максим выступал в паре с Марией Мухортовой. Траньков упал в короткой программе при исполнении тройного тулупа, пара заняла восьмое место. В произвольной программе они стали пятыми, а в итоге смогли занять седьмое место.

Максим подписал фото: «Международный олимпийский день».

Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова

На пост Транькова отреагировал олимпийский чемпион Роман Костомаров. В комментарии он написал: «Блин, узнаю!»

Максим Траньков в паре с Татьяной Волосожар стал двукратным олимпийским чемпионом 2014 года, чемпионом мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратным чемпионом России (2011, 2013, 2016).