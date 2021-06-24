Елизавета Туктамышева показала видео с фотосессии для популярного глянцевого журнала

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева показала видео, снятое в ходе фотосессии для популярного глянцевого журнала «Собака.ru». Напомним, спортсменка попала на обложку майского номера издания.

Новость по теме Опубликовано фото Елизаветы Туктамышевой на обложке популярного глянцевого журнала

«Моменты фотосессии», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.