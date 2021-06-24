Японские фигуристы не поедут на первые этапы серии Гран-при среди юниоров

Японские юниоры не выступят на первых трёх этапах Гран-при из-за ограничений в связи с распространением пандемии коронавируса. Об этом информирует японское издание Sponichi.



По данным сайта, федерация конькобежного спорта Японии провела внеплановое заседание комитета в Токио. На встрече обсуждалась возможность массовой вакцинации спортсменов от коронавируса. На собрании также было принято решение отменить отправку спортсменов на первые три этапа серии Гран-при среди юниоров.



Причина решения — новые ограничения на поездки в связи с распространением пандемии COVID-19.



Первые два этапа юниорской серии Гран-при пройдут в Куршевеле 18-21 и 25-28 августа, третий этап — в словацком Кошице 1-4 сентября.