Аделина Сотникова получила роль в ледовом шоу Татьяна Навки
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Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова сообщила, что примет участие в мюзикле на льду «Руслан и Людмила», продюсером которого является олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Сотникова исполнит роль Людмилы.
Публикация доступна в «инстаграме» Аделины Сотниковой.
«У меня для вас прекрасные новости. Сочи, встречайте: со 2 по 8 июля в роли Людмилы буду я. Руслан – неподражаемый Пётр Чернышёв. Татьяна Навка, спасибо за доверие и возможность вновь вернуться на лёд после долгого перерыва», – написала Сотникова в своём «инстаграме».
Отметим, что на роль Людмилы в юном возрасте ранее была утверждена олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова.
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