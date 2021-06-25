«Папа подарил». Восьмилетний сын Плющенко показал свой новый мотоцикл
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Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко выложил в своём «инстаграме» фото с кроссовым мотоциклом.
Фото взято из «инстаграма» Александра Плющенко.
«Рядом со своим кроссовым мотиком! Папа подарил за соревновательный сезон. Я слово дал, что не проиграю ни одного старта — я слово сдержал», — написал восьмилетний Плющенко под постом на своей странице в «Инстаграме».
Александр Плющенко — сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко.
Евгений Плющенко — заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира.
Яна Рудковская — телеведущая, музыкальный продюсер и предприниматель.
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