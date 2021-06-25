Татьяна Волосожар, месяц назад родившая сына: я возвращаюсь на лёд!

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, месяц назад во второй раз ставшая мамой, сообщила о предстоящем возвращении на лёд в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

«Я возвращаюсь на лёд! Удивлены? На самом деле я не планировала засиживаться дома. Мне хочется поскорее прийти в комфортную для себя форму, хочется встать на коньки и кататься-кататься-кататься. Из-за беременности я довольно долго не стояла на льду и вот сейчас готова полностью вернуться в строй.

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В июле в Сочи приезжает потрясающее ледовое шоу «Руслан и Людмила», в котором Таня Навка предложила мне роль Людмилы. Как тут отказаться? Так что, скоро буду в любимом Сочи работать любимую работу», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар

Супругом спортсменки является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика. 27 мая 2021 года у них родился сын Теодор.



В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).