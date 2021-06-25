Лиза Арзамасова — Илье Авербуху: в такое время творить и создавать новое — большая отвага!

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух анонсировал премьеру своего ледового спектакля «Анна Каренина».
«Идти вперёд, развиваться — это всегда было моим негласным девизом, и тех, кто много лет идёт со мной плечом к плечу. Моих друзей, моей команды. В нашу пору переменчивых обстоятельств — большая радость просто выходить на лёд, а создание новой программы совсем недавно можно было счесть наивной идеей. Но мне кажется очень важным сейчас — творить и создавать именно новое. Мы рискуем. Все мы. Надеюсь на то, что зрители нас в этом услышат и поддержат.
9 июля в городе Сочи в Ледовом дворце «Айсберг» состоится премьера нашего спектакля «Анна Каренина». Быть ледоколом нам не привыкать, а времена никогда не бывают простыми. Мы готовы искать новые формы и развивать свой жанр. Когда-то это стремление положило начало большому пути. Я счастлив, что по сей день оно не выгорело, не развеялось, а лишь окрепло в уверенности и осознанности нашей миссии.
Процитирую прекрасные слова Льва Додина: «В единственной профессии, профессии режиссёра, опыт является не плюсом, а минусом». С каждым пройденным шагом всё сложнее и сложнее открывать новое дыхание, чувствовать его и воплощать в жизнь то, о чём шепчет мир вокруг, не становясь ремесленником. Но это новое и есть то, что необходимо любому, кто находит себя в данной профессии. Тому, кто называет себя режиссёром и тому, кого им нарекли. Рождение каждого спектакля — магия. Мучительная магия, но она ведёт нас вперёд», — написал Авербух.
Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха
На пост Ильи отреагировала его супруга, актриса Лиза Арзамасова. В комментарии она написала: «Сил, смелости, энергии, вдохновения! Верю в тебя и в команду! Времена сложные и переменчивые. В такое время творить и создавать новое — большая отвага!»
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