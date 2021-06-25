Камила Валиева показала видео своего грациозного танца, Медведева опубликовала эмодзи

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка продемонстрировала грациозный танец.

«Выходной», — подписала видео Валиева.

Пост доступен в «инстаграме» Камилы Валиевой

На пост Камилы отреагировала призёр Олимпийских игр Евгения Медведева, опубликовавшая радостные эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Камилы Валиевой

Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.