Камила Валиева показала видео своего грациозного танца, Медведева опубликовала эмодзи

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка продемонстрировала грациозный танец.
«Выходной», — подписала видео Валиева.
Пост доступен в «инстаграме» Камилы Валиевой
На пост Камилы отреагировала призёр Олимпийских игр Евгения Медведева, опубликовавшая радостные эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Камилы Валиевой
Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.
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