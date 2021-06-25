Александра Трусова показала подарки, которые получила на день рождения. Фото

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Александра Трусова показала в «сториз» своего «инстаграма», какие подарки получила на день рождения. Позавчера, 23 июня, спортсменке исполнилось 17 лет.

Трусовой подарили её портрет с собакой, фигурки, изображающие её саму, мягкие игрушки и большую связку воздушных шаров.

Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.