Станислава Константинова: привожу в порядок своё тело. Пресс уже радует!

Российская фигуристка Станислава Константинова оценила свою физическую форму на старте подготовки к сезону.
В своём «инстаграме» спортсменка написала: «Усиленно готовлюсь к сезону. Привожу в порядок своё тело. Антицеллюлитный массаж — это огонь». Немного позже фигуристка добавила: «Общим результатом поделюсь чуть позже, но пресс уже радует!»
Фото: «Инстаграм» Станиславы Константиновой
Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров. После неудачного сезона-2020/2021 в академии «Ангелы Плющенко» Константинова перешла в группу Виктории Буцаевой.
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