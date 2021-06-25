Великова — о шансах Медведевой стать парницей: она девочка настырная, так что почему нет

Заслуженный тренер России Людмила Великова поделилась мнением о шансах двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой стать фигуристкой-парницей.
«Конечно, Евгении реально добиться успехов в парах, самое главное — в какие руки попадёт. Это зависит от тренера, я бы и сама её взяла. Знаете, в Америке переходят в пару в 25 лет, в 26. И 21 год — это совсем не возраст, при желании и при правильном тренере она может достичь больших результатов. И если партнёр хороший, который владеет парными элементами. Потому что когда в паре два новичка, это очень долго и опасно.
Раз она готовится к шоу с Александром Энбертом, это замечательно, лучше и не придумаешь. У него хорошая школа. Чего она сможет добиться, зависит от человека, от многих обстоятельств. Она девочка настырная и талантливая, так что почему нет», — приводит слова Великовой Газета.Ru.
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