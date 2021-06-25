Ирина Роднина отреагировала на слова чемпионки ОИ Бобровниковой о зарплате Романа Зобнина

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой о зарплате футболиста «Спартака» и сборной России Романа Зобнина.
Напомним, Бобровникова оценила зарплату Зобнина в «Спартаке», которая, как ранее сообщалось, составляет 3,5 млн евро за сезон. Спортсменка в своём «инстаграме» написала: «Я столько не заработаю за всю свою жизнь».
«Она так сказала, её право. Но это не зарплаты, а контракт. Не путайте. Гандболисты тоже, наверное, находятся на контракте у своего клуба. Женский гандбол пока не занимает у нас никаких позиций. При этом футбольные клубы — это частные команды.
Чего вы всё время о деньгах говорите? Говорите о том, что они играть не умеют! Меня учили не считать чужие деньги. В нашей стране это считалось неприличным», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».
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