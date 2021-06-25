Леонова: пара Дэвис — Смолкин процентов на сто будет в фаворе

Российская фигуристка Алёна Леонова прокомментировала новость о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин с нового сезона будет выступать во взрослых соревнованиях. Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Я думаю, что они готовы к переходу во взрослое катание, когда-то же надо начинать. Они процентов на сто будут в фаворе, пара очень красивая и, в принципе, на юниорском уровне они хорошо себя показывали.



Конечно, шансов пробиться на ближайшую Олимпиаду нет. Я думаю, что в танцах это очень сложно, у нас есть очень явные лидеры, достаточно пар, которые будут бороться за попадание. Так с первого сезона попасть на Олимпиаду будет очень сложно. Я думаю, что им как раз сейчас уже нужно начинать вливаться в эту взрослую стезю, но об Олимпиаде речи пока нет. Может, какие-то другие взрослые соревнования, например, челленджи, да. Но на Олимпиаду, я думаю, только в следующий раз.



Насчет преференций от российских судей — это скорее бред, чем правда, потому что судьи всё равно относятся ко всем примерно одинаково. Если они станут топовой парой, то тогда да, к ним будет другое отношение», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.