Евгения Медведева показала фото с мамой и бабушкой, которой исполнилось 75 лет
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новое фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке Медведева (в центре) изображена с мамой (справа) и бабушкой (слева), которой недавно исполнилось 75 лет.
«Пару дней назад у бабушки был юбилей. 75. С днём рождения, бабуль», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Красивая семья! Всем здоровья и успехов!»
«Здоровья и счастья, какие красавицы».
«Спасибо бабушке и маме за дочку, что несёт любовь! Женя полна вашей любовью и щедро дарит её нам. Здоровья, бодрости, терпения и любви! С днём рождения, счастья вашей семье».
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