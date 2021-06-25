Бойкова: на 18-летие Москвина подарила мне книги по этике, этикету и искусству общения

Чемпионка Европы — 2020 и бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Александра Бойкова рассказала о своём тренере Тамаре Москвиной, которой завтра, 26 июня, исполняется 80 лет.

«Если говорить о тренерском стиле, то это, конечно, работа без оскорблений, работа интеллигентная. И именно эта черта находит отражение в учениках, в нашем поведении, в программах. В принципе, везде это видно — когда выходит пара на лёд, сразу понятно, что Тамара Николаевна с ней поработала. Даже благодаря выправке пары понятно. Скорее всего, это благодаря стараниям Тамары Николаевны, её манере держать себя и подавать себя правильно.

Советов, что почитать, она не даёт, но на моё 18-летие Тамара Николаевна подарила мне три книги по этике, этикету и искусству общения. При этом она всегда знает, чем занимаются её ученики. Она знает, например, что я учусь на журналиста, и помогает мне развиваться в этом тоже. В прошлом году я побывала на фестивале, посвящённом Бродскому, и была безумно благодарна Тамаре Николаевне за приглашение на этот фестиваль. Потому что, честно говоря, без неё я бы о нём не узнала.

Тамара Николаевна часто говорит, что нужно беречь нервы, потому что впереди меня ждёт долгая счастливая жизнь и крепкие нервы — то, что мне пригодится всегда. Стараюсь себе почаще об этом напоминать. Ситуации бывают разные, но эта мысль помогает успокоиться и понять — то, что сейчас происходит, возможно, не главное. Я имею в виду не только спорт, а вообще всё», — приводит слова Бойковой «Матч ТВ».