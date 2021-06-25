Алина Загитова не избежала падений, попробовав себя в вейкбординге. Видео

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова в шутливой форме рассказала, как впервые попробовала себя в модном экстремальном спорте — вейкбординге. В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Загитова выложила видео тренировки со всеми многочисленными падениями.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Прошлым летом спортсменка окончила школу и поступила на факультет журналистики РАНХиГС. Осенью 2020 года Алина дебютировала на телевидении в качестве ведущей шоу «Ледниковый период», где её партнёром был Алексей Ягудин. Загитова принимает участие в различных ледовых шоу. В июле она сыграет главную роль в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Представления пройдут в Сочи.