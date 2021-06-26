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Тамара Москвина: если кто-то хочет уйти из нашей группы, никаких проблем

Тамара Москвина: если кто-то хочет уйти из нашей группы, никаких проблем
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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, считает ли переход фигуристов от одного тренера к другому предательством.

«А что понимать под предательством? Уход к другому тренеру за новыми успехами таковым точно не считаю. Нельзя считать спортсмена своей собственностью. Он волен сам выбирать свою судьбу. Тренер должен заботиться о своей репутации, чтобы ученики стремились к нему, а не от него. Когда ко мне хотят перейти фигуристы, прежде всего, интересуюсь, как они решили вопросы с прежними тренерами, поблагодарили ли их. Если кто-то хочет уйти из нашей группы, никаких проблем. Букет цветов, бокал шампанского — и огромное спасибо!» — приводит слова Москвиной «РИА Новости».

На прошедшем чемпионате мира ученики Москвиной завоевали сразу два комплекта медалей: Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли золото, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — бронзу.

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