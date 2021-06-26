«Тамара, не меняйся». Алексей Мишин поздравил Москвину с 80-летием

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о профессиональных качествах Тамары Москвиной. Сегодня, 26 июня заслуженному тренеру России по фигурному катанию исполнилось 80 лет.

«Когда я впервые увидел Тамару, я ещё оценивал субъектов противоположного пола без истинного инстинкта мужчины, поэтому воспринимал её как фигуристку — быструю, ловкую. Как чемпионку в своём классе. Она демонстрировала примеры упорства и настойчивости такими поступками, которые казались странными: вчера вечером закончились соревнования, а сегодня утром она уже на тренировке. Это и сейчас кажется немножко странным, а тогда вообще было нестандартным.

Она человек настолько организованный, что все её счастливые моменты, радостные события бывают каким-то образом запланированы и не выходят сами собой. То есть они не случаются неожиданно, поэтому какой-то спонтанный эмоциональный огонь радости — я бы не сказал, что это характерно для Тамары.

Каждый человек за свою жизнь встречается с огромным количеством людей. Но среди них есть те немногие, кто оставляет большой след в нашей жизни. К таким людям я отношу Тамару Николаевну Москвину. Мы вместе занимались сначала одиночным, потом парным катанием, потом вместе учились в аспирантуре, вместе преподавали, вместе тренируем. Я бы ей сказал: «Тамара, не меняйся. Пусть следующий этап твоей жизни будет интересным, ярким, насыщенным, талантливым, — таким, какая ты есть. Желаю тебе большого человеческого счастья», — приводит слова Мишина сайт «Матч ТВ».