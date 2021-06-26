Тарасова поздравила Москвину с 80-летним юбилеем, использовав хэштег «гордость России»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Тамару Москвину с 80-летним юбилеем в «Инстаграме». Тарасова опубликовала совместный снимок с Москвиной и поделилась пожеланиями.
Публикация доступна в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
«Тамарочка, дорогая моя! Поздравляю с юбилеем! Люблю тебя, восхищаюсь тобой, горжусь тобой! Ждём новых олимпийских побед! Здоровья!» — написала Тарасова в своём «твиттере», добавив к тексту хэштег — «гордость России».
Тамара Николаевна начала заниматься тренерской деятельностью в 1962 году. На прошедшем чемпионате мира ученики Москвиной завоевали сразу два комплекта медалей: Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли золото, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — бронзу. Всего пары Москвиной завоевали 63 медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.
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