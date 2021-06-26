Тарасова заявила, что на месте Черчесова подала бы в отставку после выступления на Евро

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос, должен ли главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов остаться у руля команды после выступления на Евро-2020.

Подопечные Станислава Черчесова завершили групповой этап на четвёртом месте, заработав три очка за победу над Финляндией (1:0). После матча Черчесов заявил, что «в плане качества и готовности это была лучшая игра».

«Я бы на его месте уже сама ушла. А как же? Меня интересует то, как играет команда. Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший», — приводит слова Тарасовой ТАСС.