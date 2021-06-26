Тарасова заявила, что на месте Черчесова подала бы в отставку после выступления на Евро
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос, должен ли главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов остаться у руля команды после выступления на Евро-2020.
Подопечные Станислава Черчесова завершили групповой этап на четвёртом месте, заработав три очка за победу над Финляндией (1:0). После матча Черчесов заявил, что «в плане качества и готовности это была лучшая игра».
«Я бы на его месте уже сама ушла. А как же? Меня интересует то, как играет команда. Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Комментарии
- 26 июня 2021
-
16:45
-
16:34
-
16:18
-
16:03
-
14:58
-
13:29
-
09:52
- 25 июня 2021
-
21:48
-
19:56
-
15:44
-
15:41
-
15:34
-
14:35
-
13:34
-
12:00
-
10:58
-
09:14
-
08:58
-
08:53
-
08:28
-
08:16
-
00:32
- 24 июня 2021
-
22:14
-
19:24
-
18:46
-
16:07
-
12:10
-
11:38
-
11:13
-
09:21
-
09:04
-
08:28
-
08:12
- 23 июня 2021
-
22:31
-
21:36
Партнерский контент