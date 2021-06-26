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Владимир Путин поздравил Тамару Москвину с 80-летним юбилеем

Владимир Путин поздравил Тамару Москвину с 80-летним юбилеем
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Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного тренера России Тамару Москвину с 80-летним юбилеем.

«Исключительная работоспособность, творческий подход к делу и неизменно позитивный настрой помогли Вам стать яркой, успешной спортсменкой, в полной мере реализовать себя на тренерском поприще. Плодотворный, подвижнический труд, искренняя забота о продолжении лучших традиций отечественной школы фигурного катания по праву снискали вам высокий, заслуженный авторитет среди коллег и учеников, многие из которых стали звёздами мировой величины. Желаю Вам доброго здоровья, вдохновения и благополучия», — цитирует Путина сайт Кремля.

Тамара Николаевна начала заниматься тренерской деятельностью в 1962 году. На прошедшем чемпионате мира ученики Москвиной завоевали сразу два комплекта медалей: Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли золото, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — бронзу. Всего пары Москвиной завоевали 63 медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

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