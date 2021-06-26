«А что, Питер — особенный город без ковида?» Ирина Слуцкая — о проведении «Алых парусов»

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая выразила недоумение в связи с проведением во время пандемии коронавируса праздничного концерта «Алые паруса» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. На кадрах, которые можно найти в соцсетях, видно, что десятки тысяч выпускников, посетивших мероприятие, не соблюдали санитарные нормы.

«А что, Питер — какой-то особенный город без ковида? Вы это видели?? Пока у нас вводят QR-коды на посещение чего угодно, призывают вакцинироваться, отменяют все массовые мероприятия, включая выпускные, в Санкт-Петербурге проводятся «Алые паруса»!



Не понимаю, как так? Говорят, что соблюдали санитарные меры, но на видео этого не видно совсем… Как так-то?» – написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».