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«А что, Питер — особенный город без ковида?» Ирина Слуцкая — о проведении «Алых парусов»

«А что, Питер — особенный город без ковида?» Ирина Слуцкая — о проведении «Алых парусов»
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая выразила недоумение в связи с проведением во время пандемии коронавируса праздничного концерта «Алые паруса» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. На кадрах, которые можно найти в соцсетях, видно, что десятки тысяч выпускников, посетивших мероприятие, не соблюдали санитарные нормы.

«А что, Питер — какой-то особенный город без ковида? Вы это видели?? Пока у нас вводят QR-коды на посещение чего угодно, призывают вакцинироваться, отменяют все массовые мероприятия, включая выпускные, в Санкт-Петербурге проводятся «Алые паруса»!

Не понимаю, как так? Говорят, что соблюдали санитарные меры, но на видео этого не видно совсем… Как так-то?» – написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

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