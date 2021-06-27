Татьяна Навка снялась для глянцевого журнала в боксёрских перчатках
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о фотосессии для глянцевого журнала «Ok!»
«Фотограф сразу понял, что настроение боевое! Женщина на каблуках — уже страшное оружие, а с перчатками вообще.
P. S. Результат этой нереальной и фантастической фотосессии смотрите скоро в журнале «Ok!» Спасибо всем, кто принимал участие в подготовке и съёмке!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
После окончания карьеры Навка является организатором и участницей ледовых шоу. В спектакле «Руслан и Людмила», который пройдёт в Сочи в июле, главную роль по очереди будут исполнять олимпийские чемпионки Алина Загитова, Аделина Сотникова и Татьяна Волосожар.
Новость по темеАделина Сотникова получила роль в ледовом шоу Татьяна Навки
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