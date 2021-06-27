«Мы просто стая обезьянок». Хореограф Тутберидзе — об антиковидных мерах и прививках

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, критически высказался о проведении в Санкт-Петербурге праздничного концерта «Алые паруса».
«Честно говоря, я в полном недоумении и расстройстве. Мы просто стая обезьянок в зоопарке, где старший брат ставит над нами эксперименты. В рестораны пускать без прививки не будут, кто не сделает прививки – на работу не попадает (прививаемся добровольно). На лавочки в парках не садимся и так далее, и тому подобное.
Думаю, гайки ещё сильнее завинтят в ближайшее время. И в то же время праздники, которые устраивает руководство, очень даже с размахом проходят. Например, «Алые паруса»! Тысячи и тысячи людей толпами трутся нос к носу без масок, ах да, извините, то, что устраивают наши небожители – это другое, вируса там нет. Глядя на весь этот «Ералаш» и театр абсурда, они хотят нашего доверия к их действиям и просьбам. Вот и получается: одни делают вид, что что-то делают, другие делают вид, что что-то выполняют.
Мой папа любит одно смешное выражение, которое как нельзя подходит к сегодняшнему театру чёрной комедии. «Так мы и жили, губы красили, а … не мыли!». Один вопрос: доколе это будет продолжаться? Кстати, забыл про открытые границы, ну бред же», – написал Железняков в своём «инстаграме».
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