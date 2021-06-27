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Тамара Москвина рассказала о нюансах подготовки новых программ Мишиной и Галлямова

Тамара Москвина рассказала о нюансах подготовки новых программ Мишиной и Галлямова
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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о деталях подготовки её группы к олимпийскому сезону-2021/2022.

«У нас, если будем говорить о двух парах сборной команды страны, у Бойковой и Козловского — новые программы. Правда, одну из этих программ — произвольную — мы запланировали ещё в прошлом сезоне. Музыка была выбрана, и частично программа была сформирована. Но прошёл целый год, и мы не смогли её подготовить из-за эпидемиологических сложностей. Поэтому у них эта программа обновлена — и значительно.

У Мишиной и Галлямова наоборот: в короткой программе музыкальное сопровождение осталось прежним, а программа всё равно была переделана. В этом году новые элементы в короткой программе. А произвольная программа новая. У всей молодёжи программы новые», — приводит слова Москвиной сайт «Матч ТВ».

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