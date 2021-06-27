Траньков — о работе с Тутберидзе: у всех, включая меня, ломаются стереотипы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о совместной работе с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

«Этери – очень крутой мотиватор, и то, чем ребята занимались в июне, раньше они не делали никогда. У всех, включая меня, ломаются стереотипы. Раньше я был уверен, что есть невозможное, но Этери Георгиевна доказывает на каждой тренировке, что ничего невозможного нет. Вероятно, поэтому у них такие результаты.

Когда имею дело с тренерами, я подмечаю всё. Я учусь у всех тренеров, с которыми работал как спортсмен. Многому научился у Марины Олеговны Зуевой. Сейчас она для меня – на самой вершине, номер один, так как я работал с ней год и в это время узнал столько вещей, о которых не знал всю карьеру.

Сейчас, конечно, я всецело могу учиться у Этери Тутберидзе. Помимо прочего, она одержима как суперпрофессионал, помешана на результате и своих спортсменах», – приводит слова Транькова сайт Международного олимпийского комитета.