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«Дуремар из Подмосковья!» Евгений Плющенко похвастался уловом

«Дуремар из Подмосковья!» Евгений Плющенко похвастался уловом
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко похвастался уловом. Рыбу спортсмен ловил на прудах на своём участке в Подмосковье.

«Дуремар из Подмосковья!» — подписал фото на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Ранее Плющенко на своём участке устроил праздничный обед после крестин младшего сына Арсения, которому на днях исполнилось девять месяцев. Крёстным отцом мальчика стал олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе. На празднике среди гостей присутствовал известный певец Филипп Киркоров.

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В то же время юные ученицы академии «Ангелы Плющенко» София Сарновская, Арина Парсегова, Ариана Вовк и Стефания Ростовцева приняли участие в фотосессии для журнала «ОК», представ в образе принцесс, эльфов и других героев сказок.

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