Сергей Розанов показал фото с воспитанниками «Ангелов Плющенко» на Монблане
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Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, который работает в академии «Ангелы Плющенко», поделился фотографией, сделанной на смотровой площадке на горе Монблан во Франции. На снимке вместе с наставником стоят воспитанники его группы Леонид Свириденко и Владимир Литвинцев, которые пополнили состав академии в прошлом сезоне, а также юная фигуристка Анастасия Шарошкина.
«Начинаем наш уик-энд на Монблане», — подписал фото на своей странице в «Инстаграме» Розанов.
Фото можно посмотреть на странице Сергея Розанова в «Инстаграме».
Напомним, что в июне-июле 2021 года Розанов стажируется в тренировочном лагере Peak Ice французского специалиста Бенуа Ришо. Год назад он перешёл в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе.
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