Сергей Розанов показал фото с воспитанниками «Ангелов Плющенко» на Монблане

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, который работает в академии «Ангелы Плющенко», поделился фотографией, сделанной на смотровой площадке на горе Монблан во Франции. На снимке вместе с наставником стоят воспитанники его группы Леонид Свириденко и Владимир Литвинцев, которые пополнили состав академии в прошлом сезоне, а также юная фигуристка Анастасия Шарошкина.

«Начинаем наш уик-энд на Монблане», — подписал фото на своей странице в «Инстаграме» Розанов.

Фото можно посмотреть на странице Сергея Розанова в «Инстаграме».

Напомним, что в июне-июле 2021 года Розанов стажируется в тренировочном лагере Peak Ice французского специалиста Бенуа Ришо. Год назад он перешёл в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе.