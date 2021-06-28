«Желаю всем всё успеть». Илья Авербух показал, как ставит массовую сцену для шоу

Хореограф и продюсер Илья Авербух показал фрагмент постановочного процесса массовой сцены в спектакле «Анна Каренина», премьера которого состоится 9 июля в Сочи.
«Желаю всем всё успеть», — подписал видео на своей странице в «Инстаграме» Авербух.
Видео можно посмотреть на странице Ильи Авербуха в «Инстаграме».
Главные роли в спектакле «Анна Каренина» исполнят олимпийские чемпионы Роман Костомаров, Алексей Ягудин, чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, серебряные призёры Игр Евгения Медведева и Александр Энберт. В спектакле также заняты олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский.
Зрителей ждёт 2,5-часовое уникальное ледовое шоу с масштабными декорациями, захватывающим сюжетом и неожиданными режиссёрскими решениями, а также потрясающей музыкой и стильными, экстравагантными костюмами.
- 28 июня 2021
-
00:41
- 27 июня 2021
-
22:39
-
22:09
-
20:54
-
16:49
-
15:56
-
15:35
-
13:44
-
00:17
- 26 июня 2021
-
23:56
-
16:45
-
16:34
-
16:18
-
16:03
-
14:58
-
13:29
-
09:52
- 25 июня 2021
-
21:48
-
19:56
-
15:44
-
15:41
-
15:34
-
14:35
-
13:34
-
12:00
-
10:58
-
09:14
-
08:58
-
08:53
-
08:28
-
08:16
-
00:32
- 24 июня 2021
-
22:14
-
19:24
-
18:46