«Желаю всем всё успеть». Илья Авербух показал, как ставит массовую сцену для шоу

Хореограф и продюсер Илья Авербух показал фрагмент постановочного процесса массовой сцены в спектакле «Анна Каренина», премьера которого состоится 9 июля в Сочи.

«Желаю всем всё успеть», — подписал видео на своей странице в «Инстаграме» Авербух.

Видео можно посмотреть на странице Ильи Авербуха в «Инстаграме».

Главные роли в спектакле «Анна Каренина» исполнят олимпийские чемпионы Роман Костомаров, Алексей Ягудин, чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, серебряные призёры Игр Евгения Медведева и Александр Энберт. В спектакле также заняты олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский.

Зрителей ждёт 2,5-часовое уникальное ледовое шоу с масштабными декорациями, захватывающим сюжетом и неожиданными режиссёрскими решениями, а также потрясающей музыкой и стильными, экстравагантными костюмами.