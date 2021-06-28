«Любовь — это всё». Елена Ильиных опубликовала фото поцелуя с возлюбленным

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных опубликовала фотографию поцелуя со своим возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным.

«Любовь — это всё», — написала Ильиных.

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Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014). Ильиных и Полунин воспитывают сына. Фигуристка стала мамой в январе 2020 года.