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Джонни Вейр отреагировал на фото Медведевой с мамой и 75-летней бабушкой, поставив эмодзи

Джонни Вейр отреагировал на фото Медведевой с мамой и 75-летней бабушкой, поставив эмодзи
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Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр оставил комментарий под постом в «Инстаграме» Евгении Медведевой, в котором та показала фото с мамой и 75-летней бабушкой. Вейр поставил несколько эмодзи с изображением сердца.

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?hl=ru

Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане российская спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу канадского специалиста Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Медведевой к Тутберидзе.

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