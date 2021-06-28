Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер, покинувший «Ангелы Плющенко», открыл собственную школу фигурного катания

Тренер, покинувший «Ангелы Плющенко», открыл собственную школу фигурного катания
Комментарии

Российский тренер Александр Волков открыл собственную школу фигурного катания. Об этом стало известно из «инстаграма» нового учебного заведения. В апреле 2021 года специалист покинул академию «Ангелы Плющенко» вместе с женой Мартин Джанэ. Волков проработал совместно с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко три года, причина ухода неизвестна.

«Школа фигурного катания Александра Волкова» будет функционировать в спортивном комплексе «Арктика» (Москва).

Тренер Александр Волков, сын первого советского чемпиона мира в мужском одиночном катании Сергея Волкова и фигуристки Людмилы Олеховой, перешёл в академию Евгения Плющенко из отделения «Хрустальный» столичного Центра спорта и образования «Самбо-70» в 2018 году.

Новость по теме
Александр Волков прекратил сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021