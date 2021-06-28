Тренер, покинувший «Ангелы Плющенко», открыл собственную школу фигурного катания
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Российский тренер Александр Волков открыл собственную школу фигурного катания. Об этом стало известно из «инстаграма» нового учебного заведения. В апреле 2021 года специалист покинул академию «Ангелы Плющенко» вместе с женой Мартин Джанэ. Волков проработал совместно с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко три года, причина ухода неизвестна.
«Школа фигурного катания Александра Волкова» будет функционировать в спортивном комплексе «Арктика» (Москва).
Тренер Александр Волков, сын первого советского чемпиона мира в мужском одиночном катании Сергея Волкова и фигуристки Людмилы Олеховой, перешёл в академию Евгения Плющенко из отделения «Хрустальный» столичного Центра спорта и образования «Самбо-70» в 2018 году.
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