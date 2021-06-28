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Дочь Этери Тутберидзе показала кадры с фотосессии с партнёром по танцам на льду Смолкиным

Дочь Этери Тутберидзе показала кадры с фотосессии с партнёром по танцам на льду Смолкиным
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Российская фигуристка Диана Дэвис, являющаяся дочкой заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, опубликовала кадры с фотосессии с партнёром по танцам на льду Глебом Смолкиным.

Фотографии доступны в «инстаграме» Дианы Дэвис.

Подписчики так оценили фотосессию Дэвис и Смолкина:

«Какая вы красивая пара. Глаз не оторвать!»
«Как же приятно на вас смотреть».
«Очень красивые. Счастья вам!»
«Вы просто нереальные».
«Быть такой красивой парой законно?»

В сезоне-2020/2021 Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу в финале Кубка России среди юниоров. В сезоне-2018/2019 пара Дэвис — Смолкин заняла третье место на чемпионате России среди юниоров. На минувшей неделе Диана сообщила, что в предстоящем сезоне пара будет выступать на взрослых соревнованиях.

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