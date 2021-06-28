Дочь Этери Тутберидзе показала кадры с фотосессии с партнёром по танцам на льду Смолкиным

Российская фигуристка Диана Дэвис, являющаяся дочкой заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, опубликовала кадры с фотосессии с партнёром по танцам на льду Глебом Смолкиным.

Фотографии доступны в «инстаграме» Дианы Дэвис.

Подписчики так оценили фотосессию Дэвис и Смолкина:

«Какая вы красивая пара. Глаз не оторвать!»

«Как же приятно на вас смотреть».

«Очень красивые. Счастья вам!»

«Вы просто нереальные».

«Быть такой красивой парой законно?»

В сезоне-2020/2021 Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу в финале Кубка России среди юниоров. В сезоне-2018/2019 пара Дэвис — Смолкин заняла третье место на чемпионате России среди юниоров. На минувшей неделе Диана сообщила, что в предстоящем сезоне пара будет выступать на взрослых соревнованиях.