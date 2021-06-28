Загитова отреагировала восторженным смайлом на свой портрет, который ей подарили. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новое изображение. Спортсменка разместила свой портрет, который ей подарили, и сопроводила публикацию восторженным смайлом.
Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru
Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Прошлым летом спортсменка окончила школу и поступила на факультет журналистики РАНХиГС. Осенью 2020 года Загитова дебютировала на телевидении в качестве ведущей шоу «Ледниковый период», где её партнёром был Алексей Ягудин. Алина принимает участие в различных ледовых шоу. В июле она сыграет главную роль в шоу олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Представления пройдут в Сочи.
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