«Ровно год как мы родители». Липницкая показала фото с празднования дня рождения дочки

Олимпийская чемпионка 2014 года фигуристка Юлия Липницкая в своём «инстаграме» опубликовала пост, посвящённый дню рождения её дочки Каталины. Отцом девочки является бывший фигурист Владислав Тарасенко, с которым Юлия тренировалась в группе Этери Тутберидзе.
«Сегодня ровно год как мы родители. Катуся», — написала Липницкая в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Юлии Липницкой
Фото: «Инстаграм» Юлии Липницкой
Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года (командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012) и двукратный серебряный призёр взрослого чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012). Юлия завершила спортивную карьеру в 2017 году. 27 июня 2020 года у Липницкой и Тарасенко родилась дочь Каталина.
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