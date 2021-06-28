Татьяна Навка: Алина Загитова будет выступать в роли Людмилы почти весь июль

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в июле будет исполнять роль Людмилы в мюзикле на льду «Руслан и Людмила», продюсером которого является олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Шоу пройдёт в Сочи в период с 1 июля по 30 сентября
«С 1 июля по 30 сентября. 3 месяца. И почти весь июль в роли Людмилы будет выступать Алина Загитова», — написала Навка в своём «инстаграме».
Ранее сообщалось, что артистами шоу также стали сама Татьяна Навка (Людмила), пятикратный чемпион США Пётр Чернышов (Руслан) и призёр чемпионатов мира литовская фигуристка Маргарита Дробязко (Наина).
Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Прошлым летом спортсменка окончила школу и поступила на факультет журналистики РАНХиГС. Осенью 2020 года Загитова дебютировала на телевидении в качестве ведущей шоу «Ледниковый период», где её партнёром был Алексей Ягудин.
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