Евгения Медведева ответила на вопрос о стоимости костюмов в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на вопрос, дорого ли стоят костюмы в фигурном катании.

«Все костюмы шьются на один сезон для определённой программы. Бывает чуть дороже или дешевле.

Стоимость обусловлена тем, что это ручная работа, большой и очень кропотливый труд дизайнера. Только представьте, каково это — нашить на наряд около тысячи бусин?!» — приводит слова спорстменки издание Grazia.

Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане российская спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу канадского специалиста Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Медведевой к Тутберидзе.