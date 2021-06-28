Евгения Медведева дала совет, как сохранить идеальный макияж и причёску

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на вопрос, какой совет она может дать по сохранению идеального мейкапа и причёски.
«Я ежедневно ухаживаю за собой и не могу представить жизнь без привычной бьюти-рутины. Обожаю различные процедуры: от масок для лица до вечернего ритуала с ночным кремом, который никогда не пропускаю.
Декоративной косметикой я начала пользоваться очень рано, лет в 10. По зову сердца. До сих пор не могу остановиться! К выходу на лёд всегда нужно тщательно готовиться. Не важно, сколько тебе лет, — 6 или 18. Поэтому любовь к макияжу рождается в совсем раннем возрасте.
Яркий мейкап – это часть ДНК номера, поэтому невозможно представить, чтобы пучок рассыпался или потекла стрелка. Чтобы этого избежать, используются только профессиональные марки с обязательной фиксацией: спрей, лак», — приводит слова спорстменки издание Grazia.
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