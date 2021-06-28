Гийом Сизерон: мне приходилось играть гетеросексуальную роль, а я отказывался от неё

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, четырёхкратный чемпион мира, французский фигурист Гийом Сизерон поставил под сомнение традиционные роли в фигурном катании. В мае 2020 года спортсмен объявил, что является геем.
«Фигурное катание – художественный вид спорта, поэтому здесь больше людей без предубеждений. Оно всегда было способом моего самовыражения, на льду я чувствовал себя свободным, но при этом порой мне было некомфортно, когда я должен был поддерживать миф о том, что мы с партнёршей как бы состоим в отношениях. Мне приходилось играть гетеросексуальную роль, а я отказывался от неё. У меня складывалось впечатление, что люди не хотят видеть во мне женственность. И мне приходилось скрывать её в спорте, потому что я должен был производить впечатление сильного мужчины.
Женщины тоже необязаны быть хрупкими и постоянно требующими заботы. Приятно иногда менять роли, быть свободными. Хорошо, когда мужчины могут проявлять свой творческий подход, быть чувствительными. В этом я вижу развитие спорта, в принципе. Многим людям не нравится видеть двух целующихся мужчин. Но понимание того, что красиво, а что – нет, — очень расплывчато», — приводит слова Сизерона сайт ISU.
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