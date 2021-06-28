Сизерон – о первом фото с возлюбленным: смешно, что одна публикация наделала столько шума

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, четырёхкратный чемпион мира, французский фигурист Гийом Сизерон рассказал, в какой момент решил опубликовать первое совместное фото с возлюбленным в социальных сетях. В мае 2020 года спортсмен объявил, что является геем.
Публикация доступна в «инстаграме» Гийома Сизерона.
«Думаю, в тот день один из моих друзей спросил меня, почему вы ничего не публикуете? Я просто сказал ему, что не знаю. А потом подумал: «А почему бы и нет?» Я очень доволен отношениями с партнёром, этим поступком я призвал людей не стесняться делиться тем, что делает их счастливыми. Тогда я выложил наше фото. Многие восприняли это как каминг-аут. Мне было смешно, что одна публикация наделала столько шума.
Я вообще никогда не был сторонником такого термина, как «каминг-аут», потому что считаю, что никто не обязан его совершать. Я всегда жил своей жизнью и даже не думал, что что-то скрываю. Меня всегда уважали.
Я долго вёл внутреннюю борьбу. Думал, что для меня это не имеет никакого смысла, а затем в какой-то момент понял, что это может помочь многим другим фигуристам, и именно поэтому решился на это. Это особенно важно во Франции, где не так много открытых квир-спортсменов высокого уровня», — цитирует Сизерона ISU.
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