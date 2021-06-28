В «Самбо-70» рассказали о состоянии Анны Щербаковой

Генеральный директор ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал отсутствие чемпионки мира-2021 Анны Щербаковой на видео с предсезонных сборов группы Этери Тутберидзе в учебно-тренировочном центре в Новогорске.

«У Щербаковой всё нормально. Пока никто не тренируется, но скоро все начнут. В том числе и она. Проблем со здоровьем у неё нет», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Анна Щербакова является чемпионкой мира, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряным призёром чемпионата Европы, серебряным призёром финала Гран-при, а также трёхкратной чемпионкой России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.