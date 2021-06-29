«Готовим настоящую сказку на льду». Алина Загитова и Пётр Чернышёв исполнили поддержку

Олимпийская чемпионка Алина Загитова продемонстрировала кадры подготовки к ледовому шоу «Руслан и Людмила», продюсером которого является Татьяна Навка. Загитова, исполняющая роль Людмилы, проводит тренировки с Петром Чернышёвым. В частности, Алина показала, как они справляются с поддержкой.
«А мы продолжаем работать и готовить настоящую сказку на льду для вас», – написала Загитова в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
Шоу пройдёт в Сочи с 1 июля по 30 сентября.
Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Прошлым летом спортсменка окончила школу и поступила на факультет журналистики РАНХиГС. Осенью 2020 года Загитова дебютировала на телевидении в качестве ведущей шоу «Ледниковый период», где её партнёром был Алексей Ягудин.
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