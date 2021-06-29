Медведева и Костов показали новый снимок с фотосессии по мотивам «Ходячего замка»

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый кадр с фотосессии по мотивам анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Ходячий замок». Её партнёром по съёмкам выступил болгарский певец Кристиан Костов.

«И всё же мне интересно, под кого Хаул замаскировался? Ну точно не ворон. И уж тем более не голубь, он слишком вычурный для этого», — написала Медведева в подписи к фото.

Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой

Кристиан выложил такой же кадр в своём «инстаграме».

Костов в 2017 году занял второе место на конкурсе «Евровидение» в Киеве, где представлял Болгарию с песней «Beautiful Mess». Позже под эту композицию Медведева исполняла показательный номер.