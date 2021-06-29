Елизавета Туктамышева опубликовала пост после сенсационного поражения Франции на Евро-2020

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала пост в «сториз» своего «инстаграма» после поражения сборной Франции от команды Швейцарии на Евро-2020.
«Как так...» — написала Туктамышева, добавив к тексту флаг Франции.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
Напомним, матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти закончилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев. За сборную Франции пенальти не реализовал Килиан Мбаппе.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии встретится с Испанией, сумевшей победить Хорватию (5:3 после дополнительного времени). Матч пройдёт 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало — в 19:00 мск.
- 29 июня 2021
-
09:16
-
09:13
-
08:37
-
08:26
-
08:18
- 28 июня 2021
-
19:07
-
18:27
-
18:17
-
17:29
-
17:10
-
15:39
-
15:03
-
14:23
-
13:58
-
13:44
-
13:25
-
12:29
-
12:17
-
11:20
-
09:45
-
09:28
-
09:05
-
08:28
-
08:20
-
08:13
-
00:41
- 27 июня 2021
-
22:39
-
22:09
-
20:54
-
16:49
-
15:56
-
15:35
-
13:44
-
00:17
- 26 июня 2021
-
23:56