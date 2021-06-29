Елизавета Туктамышева опубликовала пост после сенсационного поражения Франции на Евро-2020

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала пост в «сториз» своего «инстаграма» после поражения сборной Франции от команды Швейцарии на Евро-2020.

«Как так...» — написала Туктамышева, добавив к тексту флаг Франции.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти закончилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев. За сборную Франции пенальти не реализовал Килиан Мбаппе.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии встретится с Испанией, сумевшей победить Хорватию (5:3 после дополнительного времени). Матч пройдёт 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало — в 19:00 мск.