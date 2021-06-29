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Анна Щербакова травмировалась на сборах в Новогорске

Анна Щербакова травмировалась на сборах в Новогорске
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова сообщила, что получила травму на сборах в Новогорске.

«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Спасибо всем, кто за меня переживал, получила очень много сообщений от вас. Но я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лёд», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

Ранее генеральный директор ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отказался подтвердить, что Щербакова получила травму.

Анна Щербакова является чемпионкой мира, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряным призёром чемпионата Европы, серебряным призёром финала Гран-при, а также трёхкратной чемпионкой России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.

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