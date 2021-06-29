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Алина Загитова и Евгения Медведева не выступят на Гран-при

Алина Загитова и Евгения Медведева не выступят на Гран-при
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь Гран-при по фигурному катанию и список участниц на следующий сезон.

Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева не заявлены на серию Гран-при. При этом Медведева могла претендовать на два этапа, Загитова — на один.

В первом этапе в Лас-Вегасе примут участие бронзовый призёр чемпионата мира Александра Трусова, чемпионы Европы в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

На этапе в Ванкувере выступят серебряный призёр мирового первенства Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Алена Косторная и победительница юниорского чемпионата мира Камила Валиева.

В Чунцин, помимо Щербаковой, приедут бронзовый призёр чемпионата мира Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев и четырёхкратные призёры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

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