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Тарасова — о размерах хоккейных площадок: неправильно уменьшать все

Тарасова — о размерах хоккейных площадок: неправильно уменьшать все
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу изменения размеров хоккейных площадок, часть которых используется для проведения соревнований по фигурному катанию.

«Я думаю, что в Сочи все получат огромное удовольствие от соревнований, а спортсмены, которые не были на Олимпийских играх, несмотря на то что сейчас уже другое четырёхлетие, получат его от Сочи и посмотрят, что такое наше Чёрное море. Но другой вопрос в том, что не все площадки надо уменьшать, потому что, кроме хоккеистов, которые сейчас не являются чемпионами, у нас есть чемпионы. Медали у нас точно такие же, их много. Я думаю, что неправильно будет уменьшать все площадки, нужно оставить как уменьшенные, так и большие. Просто для пользы дела», — цитирует Тарасову ТАСС.

Гран-при в 2021 году пройдёт в шесть этапов. Один из них будет проводиться в России — в Сочи. Турнир в России назначен на 26-28 ноября 2021 года.

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